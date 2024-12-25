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Microsoft улучшила управление веб-камерами в Windows 11

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Microsoft обновила Windows 11, добавив новые функции для управления веб-камерами. Теперь пользователи могут настраивать качество изображения, разрешение и частоту кадров.

В разделе «Настройки» → «Bluetooth и устройства» → «Камеры» можно регулировать яркость, контраст, резкость и насыщенность изображения.

В тестовой сборке Windows 11 Dev Channel 26120.2702 также появились две новые функции: возможность использования камеры несколькими приложениями одновременно и функция сброса всех настроек для проверки работоспособности.

Кроме того, теперь можно вручную выбирать разрешение камеры и частоту кадров, например, 720p или 1080p и 30 или 60 fps.

Однако доступность этих настроек зависит от конкретной модели камеры, и не все параметры могут быть доступны, даже если камера их поддерживает.

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