Microsoft улучшила управление веб-камерами в Windows 11

Microsoft обновила Windows 11, добавив новые функции для управления веб-камерами. Теперь пользователи могут настраивать качество изображения, разрешение и частоту кадров.

В разделе «Настройки» → «Bluetooth и устройства» → «Камеры» можно регулировать яркость, контраст, резкость и насыщенность изображения.

В тестовой сборке Windows 11 Dev Channel 26120.2702 также появились две новые функции: возможность использования камеры несколькими приложениями одновременно и функция сброса всех настроек для проверки работоспособности.

Кроме того, теперь можно вручную выбирать разрешение камеры и частоту кадров, например, 720p или 1080p и 30 или 60 fps.

Однако доступность этих настроек зависит от конкретной модели камеры, и не все параметры могут быть доступны, даже если камера их поддерживает.