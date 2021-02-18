Microsoft удвоила частоту кадров в играх для Xbox Series с режимом FPS Boost

Microsoft за счет технологии FPS Boost смогла увеличить частоту в играх по обратной совместимости.

Первая волна обновлений не меняя разрешения позволяет запускать проекты созданные для прошлого поколения консолей с увеличенной в два раза частотой.

Так, Far Cry 4, Watch Dogs 2, UFC 4 и Sniper Elite 4 на новом поколении консоли могут работать с частотой 60 кадров в секунду, а New Super Lucky’s Tale и вовсе на частоте 120 кадров в секунду.



Все игры с поддержкой FPS Boost будут маркироваться специальной иконкой, которая во время запуска появится в правом верхнем углу.

В компании отметили, что FPS Boost работает на уровне эмулятора, поэтому в исходный код игр никаких изменений не вносили.