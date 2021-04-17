Microsoft удалит функцию Timeline в новой версии Windows 10 в 2021 году

Microsoft продолжает избавляться от невостребованных приложений в операционной системе Windows 10.

В прошлом месяце в сборках для разработчиков удалили приложения Paint 3D и 3D Viewer. В новой сборке уберут функцию Windows 10 Timeline.

Это приложение в ОС появилось еще в 2018 году. Через него пользователи могли хранить документы, фото или видео над которыми работали в последние 30 дней.

Причем сервис позволял совершать действия даже если работа велась на смартфонах под управлением iOS или Android с веденным аккаунтом компании Microsoft.

В прошлом году Timeline удалили из Microsoft Launcher для Android, в будущей сборке Windows 10 данные Timeline нельзя будет загружать с компьютеров, а значит история пользователей больше не будет доступна на других устройствах.