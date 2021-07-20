Главная » Новости

Microsoft уберет одну из самых раздражающих функций в Windows

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 187 Опубликовано

Microsoft Edge уже полностью создан на движке Chromium, он также используется в самом популярном Google Chrome и ряде других известных всему миру браузеров.
Сейчас Microsoft Edge по популярности занимает третье место, он уступает только лидеру Google Chrome и решению от компании Apple.

Накануне Microsoft сообщила, что Microsoft Edge версии 92 уберут автоматическое воспроизведение контента. Сейчас автоматическое воспроизведение в Microsoft Edge активно по умолчанию.

В будущем его изменят на вариант «Ограничено», и пользователям не придется производить настройку этого пункта вручную.

В Microsoft планируют доработать все изменения Microsoft Edge версии 92 до конца текущего месяца, после выпустить бета-версию браузера и только потом начать масштабное распространение для всех пользователей.

Microsoft Microsoft Edge
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов