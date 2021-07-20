Microsoft уберет одну из самых раздражающих функций в Windows

Microsoft Edge уже полностью создан на движке Chromium, он также используется в самом популярном Google Chrome и ряде других известных всему миру браузеров.

Сейчас Microsoft Edge по популярности занимает третье место, он уступает только лидеру Google Chrome и решению от компании Apple.

Накануне Microsoft сообщила, что Microsoft Edge версии 92 уберут автоматическое воспроизведение контента. Сейчас автоматическое воспроизведение в Microsoft Edge активно по умолчанию.

В будущем его изменят на вариант «Ограничено», и пользователям не придется производить настройку этого пункта вручную.

В Microsoft планируют доработать все изменения Microsoft Edge версии 92 до конца текущего месяца, после выпустить бета-версию браузера и только потом начать масштабное распространение для всех пользователей.