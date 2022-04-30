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Компания Microsoft тестирует интегрированный в браузер Edge бесплатный VPN-сервис

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Microsoft в браузере Edge начала тестировать встроенный VPN-сервис, который позволит пользователям посещать страницы инкогнито.
Новая функция браузера получила название Edge Secure Network. В компании сервис не позиционируют как полноценный VPN, так как выбор региона отсутствует, а для работы будет выбираться IP-адрес из близлежащего региона.

При использовании подключения будет полностью защищено, причем о том какие страницы посещаются не будет знать даже интернет провайдер.

Для владельцев аккаунта Microsoft в Edge будет бесплатно на месяц выдавать 1 ГБ трафика, возможно будет еще возможность заплатить за безымянное использование Edge Secure Network.

Microsoft
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