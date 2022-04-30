Компания Microsoft тестирует интегрированный в браузер Edge бесплатный VPN-сервис

Microsoft в браузере Edge начала тестировать встроенный VPN-сервис, который позволит пользователям посещать страницы инкогнито.

Новая функция браузера получила название Edge Secure Network. В компании сервис не позиционируют как полноценный VPN, так как выбор региона отсутствует, а для работы будет выбираться IP-адрес из близлежащего региона.

При использовании подключения будет полностью защищено, причем о том какие страницы посещаются не будет знать даже интернет провайдер.

Для владельцев аккаунта Microsoft в Edge будет бесплатно на месяц выдавать 1 ГБ трафика, возможно будет еще возможность заплатить за безымянное использование Edge Secure Network.