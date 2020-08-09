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Microsoft Surface Duo представили на качественных рендерах

09.08.2020 18:49

В Сети опубликовали качественные рендерные изображения, на которых показали смартфон Microsoft Surface Duo, оснащенный двумя экранами. Microsoft Surface Duo представили на качественных рендерах
Если верить обнародованным ранее данным, этот аппарат станет одним из самых необычных на рынке. Этот смартфон будет выполнен в формате книжки.

В его внутренней части расположится камера и какой-то датчик. Кроме этого, в этом устройстве будет возможность запуска разных приложений, которые будут отображаться на своем экране.

Кроме этого, ранее сообщалось о наличии функции, позволяющей быстро и легко его запускать. В новом Microsoft Surface Duo должно быть два экрана с диагональю 5,6 дюйма.

Также ему приписывают процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор на 3 460 мАч. Новый смартфон должен выйти до конца года.

Microsoft Surface Duo представили на качественных рендерах Microsoft Surface Duo представили на качественных рендерах

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