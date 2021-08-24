Microsoft Surface Duo 2 с улучшенной программой запуска Microsoft выйдет в октябре

Microsoft представила Surface Duo в прошлом году, и он по-прежнему работает на более старой ОС Android 10 с программой запуска Microsoft поверх нее. Ожидается, что в этом году компания выпустит Microsoft Surface Duo 2 с обновленными спецификациями и улучшенным пользовательским интерфейсом. Новые утечки предполагают, что компания внесет серьезные улучшения в средство запуска Microsoft.

Согласно WindowsLatest, Microsoft планирует оптимизировать программу запуска Microsoft специально для грядущего Surface Duo 2. Кроме того, менеджер программы Microsoft Вишну Нат сообщил в Twitter, что скоро появятся новые обновления для средства запуска. Он также безоговорочно согласился с продолжающимися в октябре слухами о запуске следующего дуэта.

Говоря о программе запуска Microsoft, ожидается, что она принесет некоторые новые функции, и некоторые из них могут быть вдохновлены ОС Android 11. Как было сказано ранее, текущий Microsoft Surface Duo работает на ОС Android 10, но он также получит обновленную программу запуска Microsoft (Android 11) позже после запуска.

Помимо этого, ожидается, что Microsoft Surface Duo будет поставляться с серьезными обновлениями камеры. Он будет оснащен тройной задней камерой с основным объективом, телеобъективом и сверхширокоугольным объективом. Согласно недавним утечкам, он будет иметь такую ​​же складную конструкцию, как и оригинальный Duo, но производительность будет улучшена.

Ходят слухи, что он будет работать на Qualcomm Snapdragon 888 SoC и будет иметь поддержку NFC и 5G.

Источник — Astera.