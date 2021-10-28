Microsoft Surface Duo 2 назван самым мощным Android-устройством по данным Geekbench

Microsoft Surface Duo 2 теперь является самым мощным Android-устройством из существующих, по крайней мере, если вы согласны с тестовой таблицей Geekbench Android Benchmark Chart. Недавно выпущенный складной планшет был протестирован достаточно много раз, чтобы появиться на диаграмме: одноядерный планшет получил 1051 балл, а многоядерный — 3317.

Для сравнения, ASUS ROG Phone 3, занимающий второе место в списке многоядерных процессоров, набрал 3235 баллов, что может свидетельствовать о том, что Duo 2 даже мощнее игрового телефона. А в одноядерном графике Duo 2 обогнал Samsung Galaxy S21 + 5G, набравший 966 баллов, и стал новым чемпионом.

Microsoft Duo 2 действительно поставляется с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 888, а также оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и хранилищем объемом до 512 ГБ. Однако энтузиасты знают о том, что Snapdragon 888 теперь сменил Snapdragon 888 Plus. Чип присутствует в таких телефонах, как Vivo X70 Pro +, Xiaomi Mix 4 и Black Shark 4S — телефоны, которые отсутствуют в таблице.

Конечно, большинство устройств с SD888 +, если не все, будут превосходить Microsoft Surface Duo 2 по показателям Geekbench. Но они не добрались до диаграммы, доказывающей, что она неполная.

Тем не менее, Microsoft Surface Duo 2 может на мгновение насладиться своей позицией самого быстрого устройства в списке Geekbench, по крайней мере, до тех пор, пока его рано или поздно не вытеснит какое-нибудь другое устройство. Но за его производительность тоже приходится платить. Складное устройство стоит от 1499 долларов, что определенно не шутка. И это несмотря на то, что, как сообщается, он страдает многочисленными ошибками программного обеспечения. Но, по крайней мере, он работает быстро.