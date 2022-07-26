Microsoft стала предлагать лицензионные цифровые копии Windows 11 на своём сайте

Ранее такой возможности у пользователей операционной системы не было.

С недавнего времени американская компания предоставила возможность приобретать лицензионные цифровые копии Windows 11 на своем сайте.

Для покупки доступны цифровые лицензии Windows 11 Pro и Windows 11 Home.

Ранее пользователям такую возможность не предоставляли и более того, для установки ОС, представленной еще 5 октября прошлого года, приходилось устанавливать сначала Windows 10, а затем уже обновляться до Windows 11.

Но ситуацию компания исправила и более того, позволила покупать систему на официальном сайте в цифровом виде.

Ранее предлагалось приобретать систему в коробке или получать ее вместе с новым ПК. Windows 11 Home оценили в 139 долларов, а Windows 11 Pro обойдется в 199 долларов.