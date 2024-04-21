Microsoft стала лидером по числу популярных игр в PlayStation Store на PlayStation 5

Microsoft стала лидером по количеству популярных игр в PlayStation Store на PlayStation 5, обойдя Sony.

Семь игр от Microsoft попали в рейтинг, ТОП-25 в то время как Sony представлена пятью играми. Остальные места в списке заняли игры других издательств.

Среди игр Microsoft в топе продаж есть Fallout 4, Fallout 76, Call of Duty, Overwatch 2, Minecraft, Sea of Thieves и Grounded.

Между тем, не все игры Microsoft изначально принадлежали компании, но стали её собственностью после покупки ZeniMax (Bethesda) и Activision Blizzard King. Sony также издает две игры, которые технически не являются её собственными производствами.

Важно отметить, что рейтинги в PlayStation Store меняются ежедневно и могут отличаться в разных регионах. Однако, это наблюдение подтверждает, что Microsoft занимает значительную долю на платформе конкурента в качестве издателя игр.