Microsoft создала Copilot на Android для замены замены Google Assistant

Корпорация Microsoft предлагает пользователям устройств на базе Android заменить голосового ассистента Google Assistant на своего собственного помощника, названного Copilot. Это новое предложение было замечено журналистами из издания Android Police.

Инженеры Microsoft начали проводить тестирование возможности добавления своей разработки, искусственного интеллекта Copilot, в качестве голосового помощника на устройствах Android.

Таким образом, помимо функции чат-бота, Copilot сможет работать как голосовой ассистент. Новые функции были обнаружены в бета-версии с номером 27.9.420225014.

Специалисты отмечают, что пользователи устройств на базе Android теперь имеют возможность установить Copilot в качестве альтернативы стандартному голосовому ассистенту Google Assistant. Для этого нужно перейти в настройки устройства и выбрать опцию «Copilot» в разделе «Приложение Digital Assistant».

Copilot от Microsoft работает на базе модели GPT-4, которая также используется для создания чат-бота ChatGPT от OpenAI. Ожидается, что новые функции Copilot станут доступны в публичной версии приложения в ближайшие недели.