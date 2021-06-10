24 июня Microsoft проводит большое мероприятие, на котором она представит будущее своей операционной системы Windows.

Хотя мы знаем, что во внешний вид и функции ОС будут внесены изменения, мы не знаем, как будет называться эта новая и (надеюсь) улучшенная версия Windows.

Было несколько предложений, включая Windows 365, WindowsOS или просто Windows, но до сих пор большинство подсказок указывали на то, что это будет Windows 11.

С одной стороны, это имя имеет большой смысл — оно помогает Microsoft уйти от некоторого негатива, который окружает Windows 10, а также демонстрирует тот факт, что это БОЛЬШОЕ изменение. Однако в прошлом Microsoft заявляла, что Windows 10 будет «последней» версией Windows.

Хотя компания имеет полное право изменить свое мнение и выпустить Windows 11, появилась еще одна подсказка, которая предполагает, что Microsoft, возможно, планирует принять соглашение об именах в стиле macOS с будущими версиями своего программного обеспечения.

Apple присваивает новым обновлениям своей ОС географический тег, последним из которых является macOS Monterey. Дополнение, недавно обнаруженное в некоторых метаданных Microsoft (и позднее удаленное), предполагает, что кодовое имя, присвоенное будущему обновлению Windows — Sun Valley — вполне может оказаться фактическим названием продукта.

WindowsLatest заметила, что опубликованная вчера страница поддержки Microsoft относится к двум отдельным версиям Windows — Windows 10 и Windows Sun Valley. Вы можете увидеть это на скриншоте ниже.

Вскоре после этого ссылка на «Солнечную долину Windows» была удалена, предполагая, что ее включение было ошибкой. Возможно, Microsoft не собиралась раскрывать имя, поэтому оно было удалено, или это могло быть так, что новая версия имеет внутреннее название, и это не будет официальным.