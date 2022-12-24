Microsoft случайно показала интерфейс невышедшей операционной ситемы Windows 12

Новая версия Windows должна выйти в 2024 году. Она должна поступит в продажу под названием Windows 12, но не исключено, что коммерческое название будет изменено.

На мероприятии Ignite Keynote 2022 случайно засветился интерфейс Windows 12. На показанной иллюстрации можно увидеть непривычный интерфейс, который имеет некоторые сходства с Mac.

Особенно заметна панель задач в нижней части экрана и виджет погоды в верхнем левом углу.

В правом углу можно заметить разные значки, которые сейчас в Windows находятся в нижнем левом углу. Пока достоверно неизвестно, оригинальный ли это интерфейс Windows 12, или он мало чего общего имеет с будущей ОС.