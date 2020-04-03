Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10

Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 1003.04.2020 21:57
Microsoft старается оптимизировать свою операционную систему Windows 10, и по новым данным в следующем обновлении будет проведена большая оптимизация ОС.
В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.
Среди них будет снижение нагрузки на процессор компьютера и снижение объёма пространства на системном диске.
Также обещают упростить процедуру подключения Bluetooth устройств и улучшить поиск.
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