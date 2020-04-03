Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10

Microsoft старается оптимизировать свою операционную систему Windows 10, и по новым данным в следующем обновлении будет проведена большая оптимизация ОС.

В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.

Среди них будет снижение нагрузки на процессор компьютера и снижение объёма пространства на системном диске.

Также обещают упростить процедуру подключения Bluetooth устройств и улучшить поиск.