Главная » Новости

Microsoft сделала лучше процесс вставки текста и фото в Word

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Майкрософт изменила способ вставки текста и изображений в программе Word, чтобы улучшить форматирование документов. Раньше, когда данные копировались и вставлялись, форматирование могло испортиться.

Теперь новая функция Merge formatting позволяет вставлять текст и изображения с сохранением форматирования, используемого в документе.

Это изменение встретило положительную реакцию пользователей, которые раньше считали эту особенность программы раздражающей.

Для включения или отключения этой опции пользователи могут перейти в раздел «Файл» в программе Word, затем выбрать «Параметры», затем «Дополнительно» и настроить параметры в разделе «Вырезать, копировать и вставить».

Это обновление доступно в версии Word 2405 для Windows.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.