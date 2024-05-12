Microsoft сделала лучше процесс вставки текста и фото в Word

Майкрософт изменила способ вставки текста и изображений в программе Word, чтобы улучшить форматирование документов. Раньше, когда данные копировались и вставлялись, форматирование могло испортиться.

Теперь новая функция Merge formatting позволяет вставлять текст и изображения с сохранением форматирования, используемого в документе.

Это изменение встретило положительную реакцию пользователей, которые раньше считали эту особенность программы раздражающей.

Для включения или отключения этой опции пользователи могут перейти в раздел «Файл» в программе Word, затем выбрать «Параметры», затем «Дополнительно» и настроить параметры в разделе «Вырезать, копировать и вставить».

Это обновление доступно в версии Word 2405 для Windows.