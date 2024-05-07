Microsoft сделает собственный ИИ для конкуренции с GPT-4 и Google Gemini

Microsoft активно работает над разработкой своей собственной масштабной модели искусственного интеллекта под названием MAI-1, которая будет являться прямым конкурентом для моделей GPT-4 от OpenAI и Google Gemini.

Слухи говорят о том, что Microsoft может представить MAI-1 уже на предстоящей конференции разработчиков Build в текущем месяце.

MAI-1 будет представлять собой совершенно новую и масштабную языковую модель, содержащую примерно 500 млрд параметров, что значительно превышает возможности предыдущих открытых моделей, разработанных Microsoft.

Для Microsoft это первый значительный шаг в этой сфере после того, как компания инвестировала более $10 млрд в OpenAI для использования их моделей искусственного интеллекта.

Руководством проекта MAI-1 занимается Мустафа Сулейман, бывший руководитель Google AI и недавний CEO стартапа Inflection. В марте Microsoft приобрела значительную часть сотрудников и интеллектуальной собственности компании Inflection за $650 млн.