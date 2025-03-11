Microsoft сделает портативное устройство для Xbox — Project Keenan на Windows 11

Сообщается, что Microsoft сотрудничает с известным производителем ПК для создания первого сертифицированного портативного устройства для Xbox, известного под кодовым названием Project Keenan. Устройство будет работать на Windows 11 и, вероятно, будет оснащено процессором Ryzen Z2.

Слухи о портативном устройстве Xbox существуют уже несколько лет, и Джез Корден из Windows Central сообщил, что оно может выйти позже в этом году. Однако Microsoft не будет заниматься его производством.

Аппаратное обеспечение разрабатывается одним из крупных производителей, таких как Asus, Lenovo или MSI, а Microsoft создаст упрощённую версию Windows 11 без лишнего ПО.

Устройство будет иметь специальную кнопку Xbox для настройки параметров, таких как скорость вентилятора и частота обновления.

На данный момент остается неясным, какой процессор будет использован, с возможными вариантами от AMD и Intel. Джез также упомянул о будущей консоли Microsoft следующего поколения, которая может появиться вместе с портативным устройством в 2027 году и будет оснащена процессором AMD Zen 5.