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Microsoft сделает чат-бот ChatGPT частью системы Windows 11 в 2023 году

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Microsoft намерена интегрировать ChatGPT в поисковую систему Bing, встроенную в операционную систему Windows 11.
Пресс-служба Microsoft написала, что популярный в мире чат-бот будет работать в операционной системе. Запустить его можно будет не только в браузере, но также на панели задач Windows 11.

Чат-бот в Windows 11 будет назваться Copilot. С его помощью можно будет составлять тексты и компилировать контент. Также через Copilot можно будет задавать сложные вопросы и ставить сложные задачи.

Интеграция чат-бота на основе ChatGPT произойдет уже в июне текущего года.

 

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