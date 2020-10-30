Microsoft разыгрывает холодильник в форме нового Xbox

Через несколько часов после того как показали Xbox Series X, в Сети стали шутить что новое поколение консоли похоже на холодильник.

В компании Microsoft оценили эту шутку, и решили ее использовать в свою пользу.

Microsoft совместно с Samsung создали три экземпляра холодильника в стиле Xbox Series X, два из которых уже отправили клиентам.

В частности, они достались блогеру iJustine и большому поклоннику консоли рэперу Снуп Догг.

Третий экземпляр будет разыгран среди пользователей, причем для участия в розыгрыше нужно всего ретвитнуть пост от Xbox.

Конкурс решили продлить до 11 ноября. Напомним, в России и других странах мира 10 ноября начнутся продажи нового поколения Xbox, а пока на консоли только принимают заказы.