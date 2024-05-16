Microsoft разрешила выпускать игры на PlayStation ради краткосрочной прибыли Xbox

Джез Корден, известный журналист, пишущий о новостях Microsoft, опубликовал подробную статью о текущем положении компании. В ней он уделил особое внимание игровой консоли Xbox, и его сообщение не вызовет радости у фанатов.

Оказывается, у Microsoft есть план по переносу консольных эксклюзивов на другие платформы. Ранее уже такое случалось с играми, такими как Hi-Fi Rush и Sea of Thieves.

Этот план получил название Latitude и связан со стремлением главы компании Сатьи Наделлы и финансового директора Эми Худ увеличить прибыль каждого подразделения Microsoft.

По словам Джеза, в настоящее время разрабатываются новые игры от внутренних студий Xbox, которые выйдут на PlayStation. И Microsoft не намерена ставить «красную черту» в отношении портирования игр. Возможно, серии игр, такие как Gears и Halo, появятся на PS5.

Корден считает, что такие планы могут подорвать смысл покупки Xbox и подписки Game Pass, которые доступны только в экосистеме компании. В таком случае Xbox, если Microsoft будет продолжать стремиться к краткосрочной прибыли и красивым цифрам в отчетах для инвесторов, может стать просто «издателем игр», не имеющим реального влияния на развитие игровой индустрии.

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