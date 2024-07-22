Microsoft разрешила делать резервные копии пользовательских данных в Windows 10 и 11

Microsoft удовлетворяет потребности пользователей операционных систем Windows 10 и 11, представив новое приложение под названием Windows Backup.

Это приложение позволяет создавать полноценные резервные копии пользовательских данных, что ранее было доступно только для пользователей компьютеров Mac.

Как сообщает Microsoft, новая функция Windows Backup позволяет сохранять данные учётной записи, настройки операционной системы, изображения, документы, видео, файлы, темы и другие элементы кастомизации.

Единственным недостатком приложения является обязательное использование облачного сервиса OneDrive, поскольку бесплатный объем хранилища OneDrive недостаточен для полноценного создания резервной копии.

Windows Backup стал частью недавнего обновления операционной системы Windows 11.

При запуске приложения, пользователи получают уведомление о необходимости создания резервной копии учётных данных и папок для обеспечения их сохранности в случае непредвиденных ситуаций. Рядом с уведомлением размещены две кнопки: «Создать резервную копию сейчас» и «Отклонить».

Нажатие на первую кнопку активирует автоматическую синхронизацию данных с использованием OneDrive, в то время как вторая кнопка позволяет отложить создание резервной копии на несколько недель.

Важно отметить, что данное приложение доступно только для потребительских устройств и не поддерживает корпоративные учётные записи.

Для использования OneDrive в качестве облачного хранилища доступен базовый тариф в США, стоимость которого составляет $1,99 в месяц или $19,99 в год за объём до 100 ГБ.