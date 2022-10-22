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Microsoft разработала аналог популярного CCleaner с названием PC Manager

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Microsoft ведет разработку еще одного системного приложения для Windows и это будет аналог популярного во всем мире CCleaner.
Новая программа для оптимизации работы компьютера будет назваться PC Manger. Она уже при доступна в качестве бета-версии, и пока через нее можно управлять хранилищем компьютера, контролировать автоматический запуск приложений и выполнять завершение работы программ.

Стоит отметить, что все эти процессы можно уже давно контролировать в Windows, но в разных утилитах. PC Manger все это объединяет в одном месте для удобства.

PC Manger также сканирует систему на присутствие временных и ненужных файлов, а еще ведет поиск файлов большого объема.

Утилита пока распространяется на территории Китая, но когда ее выпустят для других стран неизвестно.

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