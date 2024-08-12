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Microsoft разрабатывала облачную ОС Midori как замену для Windows

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В сети появились новые сведения о разработке облачной операционной системы Midori, которую Microsoft рассматривала как замену Windows.

Microsoft разрабатывала облачную ОС Midori как замену для Windows

Издание XDA обратило внимание на видеозаписи с корпоративной конференции Microsoft 2013 года, на которых инженер Джо Даффи делился подробностями о проекте.

По информации из видео, Midori планировалась как облачная ОС, совместимая с программами для Windows и обладающая высокой безопасностью.

Каждый сторонний драйвер в системе должен был работать как отдельный процесс, что минимизировало бы влияние сбоев на основную ОС. Исследователи XDA утверждают, что если бы Midori была на рынке, такие проблемы, как сбой CrowdStrike, могли бы быть предотвращены.

Команда, работавшая над проектом, состояла из опытных инженеров, включая руководителей, которые могли писать код и вносить изменения. Первая бета-версия Midori появилась в 2009 году, но в 2015 году разработка была официально прекращена.

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