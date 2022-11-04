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Microsoft разрабатывает доступные компьютеры со встроенной в ПО рекламой и подписками

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Программное обеспечение Microsoft установлено практически на каждый компьютер в мире, но корпорации недостаточно зарабатывать с продажи ПО, она еще хочет получать прибыль с рекламы.
Реклама уже есть в Windows 11 и браузере Edge, планируется еще выпустить недорогие компьютеры, которые будут распространятся за счет рекламы и подписки.

Такой подход позволит бизнес оснастить недорогими рабочими устройствами, которые буд4т распространятся бесплатно или по подписке, но на них будет большое количество различной рекламы.

Для развития этого направления Microsoft уже разместила вакансии работы в группе Windows Incubation.

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