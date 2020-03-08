Microsoft рассказала, как теперь устанавливать драйвера на ОС Windows 10

Операционная система Windows 10 начала блокировать обновление драйверов в ручном режиме. В компании Microsoft уже признали появившуюся проблему и рассказали, как ее устранить.

Обычно драйвера система обновляет автоматически, но в случае, когда это нужно сделать в ручном режиме, происходит автоматическая блокировка.

В Microsoft пользователям предлагают отключить систему защиты целостности памяти.

Для этого следует зайти в «Пуск» выбрать «Параметры» и в открывшемся меню перейти в раздел Обновление и безопасность.

В нем следует отыскать «Безопасность устройств», и уже в этом подпункте в секции «Изоляция ядра» отключить систему защиты целостности памяти.

После всех процедур нужно перезагрузить компьютер, и повторно попробовать в ручном режиме установить скаченные драйвера.