Microsoft раскрыла сроки выхода преемников PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Жизненный цикл актуальных версий игровых консолей закончится не раньше 2028 года.

Точных планов о выходе нового поколения приставок производители никогда не озвучивали, но накануне представитель Microsoft проговорился о сроках выхода нового поколения Xbox.

Было сказано, что это произойдёт не ранее 2028 года. Стоит ожидать, что и новая PlayStation выйдет примерно в эти же сроки.

Стоит еще напомнить, что существует Nintendo Switch, ее новая версия может выйти значительно раньше, так как текущая Nintendo Switch вышла ещё в 2017 году.