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Microsoft раскрыла сроки выхода преемников PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Жизненный цикл актуальных версий игровых консолей закончится не раньше 2028 года.
Точных планов о выходе нового поколения приставок производители никогда не озвучивали, но накануне представитель Microsoft проговорился о сроках выхода нового поколения Xbox.

Было сказано, что это произойдёт не ранее 2028 года. Стоит ожидать, что и новая PlayStation выйдет примерно в эти же сроки.

Стоит еще напомнить, что существует Nintendo Switch, ее новая версия может выйти значительно раньше, так как текущая Nintendo Switch вышла ещё в 2017 году.

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