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Microsoft раскрыла новые подробности обновления Windows 10X

29.12.2020 21:27

По слухам, Windows 10X будет модульной операционной системой для нескольких устройств, которая будет конкурировать с подобными ChromeOS в сфере образования.

Основываясь на прошлогоднем объявлении, похоже, что Windows 10X станет «гибридной» ОС, что означает, что операционная система будет основана на ОС Windows Core и будет поддерживать несколько форм-факторов.

Windows 10X оптимизирована как для устройств с двумя экранами, так и для традиционного пользовательского интерфейса рабочего стола, такого как Surface Pro, Dell XPS или HP 15. Однако сначала она будет запущена с новыми одноэкранными ПК, а затем вначале расширится до продуктов, подобных Surface Neo. 2022 .

Проще говоря, обновление Windows 10X выглядит как способ Microsoft улучшить Windows 10 до более эффективной операционной системы с современными кодами, но оно не станет общедоступным в виде цифровой загрузки.

Новый документ поддержки, замеченный нами сегодня, предполагает, что Windows 10X будет использовать «Драйверы Windows», новую модель драйверов, представленную в Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).

Microsoft раскрыла новые подробности обновления Windows 10X

Начиная с Windows 10 версии 2004, драйверы классифицируются как драйверы для Windows или драйверы для настольных компьютеров Windows. В то время как «Драйверы для настольных ПК» будут работать исключительно на традиционных компьютерах, Microsoft заявляет, что их новые «Драйверы для Windows» будут работать на устройствах с Windows 10X и Windows 10.

«Драйверы Windows будут работать на всех вариантах Windows 10, включая выпуски Windows 10X и Windows 10 Desktop. «Драйверы для настольных компьютеров Windows будут работать только в выпусках Windows 10 для настольных ПК», — говорится в документе поддержки .

Windows 10X не будет использовать специальную или эксклюзивную версию драйверов для запуска программ, а это значит, что компании могут использовать один и тот же драйвер во всех своих предложениях.

Кроме того, Microsoft подтвердила, что новые драйверы Windows должны соответствовать «требованиям к надежности и удобству обслуживания наклеек» в Windows 10X.

Microsoft также подтвердила, что не заставит производителей изменять существующие драйверы для соответствия дополнительным требованиям, но внесение соответствующих изменений повысит качество и надежность, а также подготовит драйвер для устройств с Windows 10X.

Как мы уже упоминали в начале, эта операционная система предназначена только для новых устройств, но независимые разработчики смогут создать упрощенную неофициальную установку для существующих устройств, а подход универсальных драйверов должен упростить задачу.

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