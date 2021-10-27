Microsoft работает над Windows 11 SE и доступным ноутбуком Surface для школьников

Нельзя игнорировать популярность Chromebook , особенно среди тех, кто ищет недорогие компьютеры. Хотя Microsoft пыталась предложить доступные компьютеры в рамках своей линейки Surface Go, широкого распространения она не получила. В новом отчете говорится, что компания предпринимает еще одну попытку с запуском новой облегченной ОС под названием Windows 11 SE, которая дебютирует на новом доступном ноутбуке Surface, предназначенном для школьников K-12.

Согласно Windows Central, Microsoft хочет превзойти Google Chrome OS с Windows 11 SE. Операционная система будет специально создана для доступных компьютеров, начиная с собственного доступного компьютера Microsoft, который должен запускаться как Windows SE. Пока не известно, что означает SE, но эта урезанная версия Windows будет иметь функции, предназначенные для образовательных целей. Однако есть много подробностей о грядущем компьютере.

Источник сообщает, что ноутбук под кодовым названием Tenjin будет иметь пластиковый корпус. Учитывая, что он будет разработан для школьников K-12, он должен выдержать не очень осторожное обращение со стороны детей.

Surface Laptop SE (предварительное название) будет иметь 11,6-дюймовый дисплей 1366 x 768, процессор Intel Celeron N4120 и до 8 ГБ оперативной памяти. О емкости хранилища не упоминается, но мы не исключаем возможность того, что базовая модель будет иметь всего 32 ГБ памяти, как многие ноутбуки HP Stream.

Другие особенности, раскрытые источником, — это полноразмерная клавиатура и трекпад, один порт USB-A и USB-C, разъем для наушников и порт питания в виде бочки. Мы, конечно, предпочли бы, чтобы он поддерживал USB-C Power Delivery. Расчетный срок службы батареи в настоящее время неизвестен.

Нет никаких упоминаний о том, когда будут анонсированы Windows 11 SE и Surface Laptop SE, но ожидается, что последний будет стоить менее 400 долларов, так что он сможет конкурировать с Chromebook от Acer, HP и Lenovo.