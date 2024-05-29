Microsoft пытается убедить пользователей сделать выбор в пользу ОС Windows 11

Корпорация Microsoft перечислила причины, по которым пользователи должны обновиться до Windows 11.

На сайте поддержки Microsoft появилась таблица сравнения Windows 10 и 11, где компания назвала преимущества новой операционной системы по сравнению с устаревшей версией.

Среди преимуществ были упомянуты новый пользовательский интерфейс, который является «приятным для глаз» и прост в использовании, виджеты, умные рекомендации в меню «Пуск», вкладки в «Проводнике» и режим энергосбережения.

Кроме того, Microsoft упомянула опции, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), которых нет в Windows 10. К ним относятся интеллектуальный контроль приложений, «живые субтитры», эффекты Windows Studio для видеозвонков и оптимизация разрешения в играх.

Также на сайте Microsoft перечислены уникальные функции Windows 10, которых уже нет в новой версии операционной системы, такие как «живые плитки», браузер Internet Explorer и фиксированная панель задач. Стоит отметить, что поддержка Windows 10 будет прекращена в октябре 2025 года.