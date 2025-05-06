Microsoft представила компактные Surface Laptop и Surface Pro на Snapdragon X

Компания Microsoft представила новые модели в линейке Surface — ноутбук Surface Laptop с диагональю экрана 13 дюймов и планшет Surface Pro с 12-дюймовым дисплеем. Оба устройства работают на процессоре Snapdragon X Plus и ориентированы на более доступный ценовой сегмент.

Новые модели получили поддержку функций искусственного интеллекта Copilot+. При этом в комплект поставки не будет включён адаптер питания.

Surface Laptop оснащён экраном с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Устройство комплектуется оперативной памятью объёмом 16 ГБ и накопителем на 256 либо 512 ГБ. Мощность зарядного устройства составляет 60 Вт. Размеры ноутбука — 285,7×214×15,6 мм, вес — 1,22 кг. Стоимость начинается от 900 долларов США (около 74 700 рублей по текущему курсу).

Surface Pro получил дисплей с разрешением 2196×1464 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Модель также оснащена чипом Snapdragon X Plus и доступна в конфигурациях с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Параметры зарядного устройства — 27 Вт. Размеры планшета — 274×190×7,8 мм, вес — 686 г. Стартовая цена устройства составляет 800 долларов США (примерно 66 400 рублей).