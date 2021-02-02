Microsoft призывает смириться с дефицитом игровых консолей Xbox до июня 2021 года

Игровые консоли нового поколения от Microsoft и Sony с момента выхода стали дефицитными и похоже ситуация с нехваткой приставок будет по-прежнему наблюдаться.

Официально об объёмах проданных консолей ни одна из компаний пока не сообщала, но недавно в Microsoft обратились к пользователям, призывая их смириться с дефицитом игровых консолей Xbox.

По предварительным подсчетам компании, дефицит будет сохраняться до июня 2021 года минимум. Также считает и глава компании AMD, подтверждая, что спрос на игровые приставки очень большой.

Между тем глава Microsoft по связям с инвесторами Майк Спенсер заявил, что в прошлом квартале компания получила рекордные 5 млрд долларов, при этом все консоли, которые были в наличии распродали за короткий срок.

По предварительным подсчётам аналитиков Astris Advisory, в 2020 году было продано 3 млн консолей Xbox Series X и Xbox Series S, тогда как Sony продала не менее 6 млн своих PlayStation 5.