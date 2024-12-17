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Microsoft признала уязвимость в Windows 11 и призвала пользователей не волноваться

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Корпорация Microsoft сообщила о критической ошибке в антивирусе Windows Defender для Windows 11, на что обратило внимание издание Forbes. 12 декабря компания объявила о проблеме, зарегистрированной под идентификатором CVE-2024-49071, которая могла позволить злоумышленникам похищать конфиденциальную информацию.

Инженеры Microsoft подтвердили наличие уязвимости, но успокоили пользователей, отметив, что ничего делать не нужно. Проблема была устранена на серверной стороне Microsoft.

Ошибка заключалась в том, что Windows Defender создавал индекс личных и конфиденциальных документов, доступ к которым могли получить неавторизованные пользователи. Однако в компании не зафиксировано ни одного случая взлома.

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