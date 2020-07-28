Microsoft признала новую критическую ошибку Windows

Исследователи в Windows неоднократно обнаруживали критическую уязвимость.

В очередной раз Microsoft обещает исправить новую уязвимость, которая будет закрыта в следующих обновлениях, а пока разработчики предлагают пользователям перезагружать компьютер, если на экране будет отображаться системное уведомление об ошибке.

В Windows 10 версий 1903, 1909 и 2004 была обнаружена ошибка, которая появлялась при попытке запуска приложений Windows Sandbox и Windows Defender.

Стоит отметить, что Windows Sandbox особо популярна у IT-специалистов. Это приложение позволяет запускать в отдельной среде потенциально опасные программы.