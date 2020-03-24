Microsoft признала критическую уязвимость во всех версиях Windows

В компании Microsoft признали, что во всех версиях операционной системы Windows есть уязвимость, которую могут использовать хакеры.

Когда будет выпущено обновление, чтобы закрыть баг неизвестно, но компания может все исправить в ближайшем обновление, которое запланировано на 14 апреля.

Как рассказали в Microsoft, уязвимость связана со шрифтами библиотеки Adobe Type Manager Windows.

В них есть ошибка, которая позволяет хакерам получить доступ к ОС во время открытия документа в режиме предпросмотра.

Найденная уязвимость есть не только в Windows 10, но и Windows 7. Не исключается, что разработчики не будут выпускать исправления для «семерки», так как она официально уже не поддерживается.