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Microsoft приобретает ZeniMax Media и ее издателя игр Bethesda Softworks

18.10.2020 13:04

Планируемое приобретение включает в себя издательства и студии разработки по всему миру, в которых работает более 2300 сотрудников, в том числе Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog и Roundhouse Studios. Среди получивших признание критиков и пользующихся спросом франшиз Bethesda , среди прочих, есть The Elder Scrolls , Fallout , DOOM , Quake , Wolfenstein и Dishonored .

Компания Bethesda ZeniMax Media была основана в 1999 году председателем совета директоров и генеральным директором Робертом А. Альтманом. Структура и руководство Bethesda останутся без изменений.

«Это волнующий день для компании, наших сотрудников и наших болельщиков. Мы поддерживаем тесное партнерство с Microsoft на протяжении десятилетий, и эта сделка является естественным продолжением совместной работы за эти годы », — прокомментировал Альтман. «Сегодня главные победители — наши болельщики. Мы продолжаем разрабатывать наш список игр AAA, но теперь, благодаря масштабам Microsoft и всему игровому стеку, наши игры могут только стать лучше ».

Сделка подлежит обычным условиям закрытия и завершению нормативной проверки. Microsoft ожидает, что приобретение завершится во второй половине 2021 финансового года и окажет минимальное влияние на операционную прибыль без учета GAAP в 2021 и 2022 финансовые годы. Не-GAAP исключает ожидаемое влияние корректировок учета покупок, а также интеграции и транзакций -связанные расходы.

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