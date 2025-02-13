Microsoft принудительно устанавливает новое приложение Outlook на ОС Windows 10

Microsoft начала принудительно устанавливать новое приложение Outlook на компьютеры с Windows 10 версий 21H2 и 22H2.

Компания уже несколько месяцев призывает пользователей перейти на новое приложение, а классическому Outlook была назначена официальная дата завершения поддержки.

С начала февраля 2025 года пользователи смогут заметить, что новое приложение Outlook будет автоматически установлено в рамках обязательного обновления.

При этом классический Outlook останется доступным и не будет удалён, оба приложения смогут работать одновременно.

Microsoft заявила, что пользователи Windows 10 не смогут предотвратить установку нового Outlook, но после его появления на устройствах его можно будет удалить.

Это решение вызвало недовольство у многих пользователей, однако Microsoft считает его необходимым шагом в процессе миграции на новое приложение.