Microsoft превосходит Apple как самую дорогую компанию в мире

Microsoft обогнала Apple как самую дорогую компанию в мире, сделав технологического гиганта из Купертино вторым по значимости в мире, за ним следует саудовский нефтяной гигант Aramco.

Рыночная стоимость Microsoft сейчас составляет 2,46 триллиона долларов, а Apple — 2,43 триллиона долларов. Падение рыночной стоимости Apple последовало за тем, что аналитики и эксперты Уолл-стрит назвали вчера разочаровывающими квартальными результатами, несмотря на уверенный рост товарных категорий .

В отчете, опубликованном ранее в мае, были освещены некоторые пути повышения конкурентоспособности Microsoft и Apple друг против друга. Поскольку обе компании продолжают вкладывать значительные средства в дополненную реальность и искусственный интеллект, ожидается, что в ближайшие годы соперничество будет расти.