GameMAG: компания Microsoft уволила всех сотрудников подразделения Xbox в России

Недавно глава Microsoft Брэд Смит заявил, что компания в РФ сократит свой бизнес и возможно полностью покинет регион.

24 июня стало известно, что Microsoft в России полностью закроет подразделение Xbox и уволит всех сотрудников.

Официального заявления о сокращении Xbox в России скорее всего поступит 30 июня.

Стоит отметить, что Microsoft в России прекратила продажи консолей Xbox Series X и S, а также аксессуаров к ним.

Ожидается, что в дальнейшем Microsoft откажется от гарантийных обязанностей и полностью закроет доступ к российским кодам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass для РФ.