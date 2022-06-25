GameMAG: компания Microsoft уволила всех сотрудников подразделения Xbox в России

Недавно глава Microsoft Брэд Смит заявил, что компания в РФ сократит свой бизнес и возможно полностью покинет регион.
24 июня стало известно, что Microsoft в России полностью закроет подразделение Xbox и уволит всех сотрудников.
Официального заявления о сокращении Xbox в России скорее всего поступит 30 июня.
Стоит отметить, что Microsoft в России прекратила продажи консолей Xbox Series X и S, а также аксессуаров к ним.
Ожидается, что в дальнейшем Microsoft откажется от гарантийных обязанностей и полностью закроет доступ к российским кодам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass для РФ.