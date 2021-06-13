Эти версии операционной системы будут поддерживать до 2025 года, а после, им на смену придет новая операционная система Windows 11, упоминания о которой уже были в сети, а также от самой компании.

Microsoft прекратит поддержку Windows 10 Home и Windows 10 Pro в 2025 году, причем для каждой версии будет разное время прекращения поддержки.

Между тем, 24 июня компания Microsoft проведет специальное мероприятие, на котором обещают показать большое обновление дизайна и интерфейса операционной системы.

Многочисленные утечки указывают на то, что будет представлена не новая версия Windows 10, а совершенно новая Windows 11.