Главная » Новости

Microsoft прекратит поддержку Windows 10 Home и Windows 10 Pro в 2025 году

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 79 Опубликовано

Эти версии операционной системы будут поддерживать до 2025 года, а после, им на смену придет новая операционная система Windows 11, упоминания о которой уже были в сети, а также от самой компании.

Microsoft прекратит поддержку Windows 10 Home и Windows 10 Pro в 2025 году, причем для каждой версии будет разное время прекращения поддержки.

Между тем, 24 июня компания Microsoft проведет специальное мероприятие, на котором обещают показать большое обновление дизайна и интерфейса операционной системы.

Многочисленные утечки указывают на то, что будет представлена не новая версия Windows 10, а совершенно новая Windows 11.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов