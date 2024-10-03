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Microsoft прекратила выпуск гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2

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Компания Microsoft прекращает выпуск гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2, о чем сообщили сразу несколько источников.

Согласно инсайдерской информации, HoloLens 2 будет снята с производства после распродажи оставшихся запасов, а поддержка программного обеспечения продлится до 31 декабря 2027 года.

Гарнитура, представленная в 2019 году, была ориентирована на корпоративный сектор и имела высокую цену — 3500 долларов.

В 2022 году появились слухи о разработке следующей версии устройства, но Microsoft решила не выпускать её из-за сложностей с аппаратной частью и необходимостью сосредоточиться на других продуктах.

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