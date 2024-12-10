В Microsoft разрешили устанавливать ОС Windows 11 на несовместимые устройства

Microsoft выпустила инструкции по установке Windows 11 на несовместимые устройства.

Всего неделю назад Microsoft сообщила, что не все компьютеры с Windows 10 смогут обновиться до Windows 11 из-за требования наличия модуля Trusted Platform Module 2.0.

Однако теперь компания сделала неожиданный шаг, выпустив инструкции по установке Windows 11 на устройства, не соответствующие системным требованиям.

Рекомендации появились на официальной странице поддержки Microsoft. В них говорится, что установка Windows 11 на неподдерживаемое оборудование не рекомендуется, так как это может привести к проблемам с совместимостью и отсутствию обновлений безопасности. Пользователи, решившие установить Windows 11 на несовместимый ПК, должны быть готовы к потенциальным сбоям в работе операционной системы.

В сообщении компании подчёркивается, что пользователи, продолжающие установку, принимают на себя ответственность за любые возникающие проблемы. Также предупреждается, что такие устройства не будут получать дальнейшую поддержку и обновления.

Несмотря на первоначальное требование наличия модуля TPM 2.0, Microsoft фактически допускает установку Windows 11 на компьютеры без этого чипа, если пользователи понимают риски. Инструкции не раскрывают деталей процесса установки, но, вероятно, для этого используется «Центр обновления Windows» и приложение PC Health Check.

После установки, если система определит, что устройство не соответствует минимальным требованиям, пользователи увидят предупреждение на рабочем столе и в приложении «Настройки». Эти сообщения можно убрать лишь через редактирование реестра.

Кроме того, у пользователей будет возможность вернуться к Windows 10 в течение 10 дней после установки, воспользовавшись функцией «Восстановление системы».

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