Microsoft представит следующее поколение Windows на мероприятии 24 июня

После демонстрации следующего поколения Windows во время сборки на прошлой неделе Microsoft объявила, что официально представит новую версию своей операционной системы 24 июня в 11 утра по восточному времени. Компания начала рассылать приглашения средствам массовой информации, и выяснилось, что главой мероприятия будут генеральный директор Сатья Наделла и главный директор по продукту Панос Панай.

В Build Наделла сказал, что тестировал новую ОС последние несколько месяцев. Он добавил: «Сегодня мы создадим больше возможностей для каждого разработчика Windows и приветствуем каждого создателя, который ищет самую инновационную, новую, открытую платформу для создания, распространения и монетизации приложений». Вероятно, это относится к слухам об обновлении Магазина Windows, которое может облегчить разработчикам продвижение своих приложений потребителям.

Объявление о мероприятии следует за новостью о том, что Microsoft прекратила разработку Windows 10X , варианта ОС, который изначально предназначался для устройств с двумя экранами. В прошлом году компания в 10 раз переместила акцент на одноэкранные устройства, чтобы потенциально создать более сильного конкурента Chrome OS. Теперь Microsoft планирует добавить некоторые функции 10X в Windows 10.

Источник — Astera.ru.