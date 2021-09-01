Microsoft представит новое оборудование Surface 22 сентября

Сегодня Microsoft объявила, что через несколько недель, 22 сентября, она проведет виртуальное мероприятие по аппаратному обеспечению Surface. Ожидается, что компания представит новое оборудование с Windows 11, включая Surface Pro 8, Surface Go 3 и, возможно, новый флагманский ноутбук Surface.

Мы также ожидаем, что Microsoft анонсирует Surface Duo 2, хотя он не будет поставляться с Windows 11. Мы уже знаем, что Surface Duo 2 будет оснащен новой системой с тремя камерами, размещенной на выступе на внешней стороне устройства, выше — отображает частоту обновления, Snapdragon 888 с 5G и 8GB RAM. Это будет большое обновление по сравнению с оригинальным Surface Duo, который был выпущен с годовыми характеристиками и привлекательной ценой в 1400 долларов.

Что касается новых ПК Surface, недавние результаты geekbench показали, что Surface Go 3 будет поставляться либо с Intel Pentium Gold 6500Y, либо с Intel Core i3-10100Y для модели с LTE. По слухам, Surface Pro 8 будет поставляться с чипами 11-го поколения, дисплеями с высокой частотой обновления и обновленным дизайном, более похожим на Surface Pro X.

По слухам, мы можем увидеть какой-нибудь новый ноутбук Surface. Неизвестно, будет ли это устройство типа «Surface Book 4» или «Surface Laptop Pro».