Microsoft представила уникальный смартфон с двумя экранами Surface Duo

Microsoft Surface Duo является раскладным смартфонов, но без гибкого экрана.

Американская компания представила серийную версию Microsoft Surface Duo. Этот аппарат поступит в продажу 10 сентября по цене 1400 долларов.



В новинке установили два экрана с диагональю 5,6-дюйма. В разложенном состоянии общая диагональ панели составит 8,1 дюйма, а общее разрешение 2700х1800 пикселей.

Microsoft Surface Duo был разработан в прошлом году, поэтому в смартфоне установлен процессор Snapdragon 855.

В компании Microsoft не стали переделывать аппарат на новый Snapdragon 865, поэтому покупателю необычного смартфона придется довольствоваться прошлогодним флагманским процессором.

Оперативной памяти в устройстве 6 ГБ, постоянной памяти 256 ГБ. Работает Surface Duo на Android, но версию операционной системы пока не раскрывают.

В целом Microsoft Surface Duo нельзя назвать флагманским смартфоном, так как в нем нет 5G, NFC стереодинамиков, а его 11 Мп камера не имеет стабилизации и ночного режима.

Предположительно, Microsoft создала раскладной Surface Duo для корпоративного сегмента, так как смартфон в рекламе позиционируют как рабочее устройство, а не мультимедийное.