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Microsoft представила свою первую смарт-камеру с процессором мощностью 1 Тфлопс

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Microsoft представила смарт-камеру Surface Hub 2 Smart Camera для работы с панелью Surface Hub 2.

Новая камера разработана специально для проведения видеоконференций.

В ней задействовали самые лучшие технологии, и оснастили ее процессором, который обеспечивает производительность 1 Тфлопс.

Особенностью камеры стало выравнивание изображения в режиме реального времени, автоматическое улучшение изображения и удержание в фокусе всех участников конференции.

В работе камеры также задействованы алгоритмы искусственного интеллекта.

Датчик в Surface Hub 2 Smart Camera на 12 Мп. Его объединили с широкоугольной оптикой с углом обзора 136-градусов.

Surface Hub 2 Smart Camera будет предлагаться по цене 800 долларов, при покупке 85-дюймовой панели Surface Hub 2S камера будет идти в подарок, но сам экран будет предлагаться за 22 тыс. долларов.

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