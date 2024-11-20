Microsoft представила облачный мини-ПК Windows 365 Link за 349 долларов

Компания Microsoft представила новое устройство на базе Windows — мини-ПК под названием Windows 365 Link, предназначенное для работы с облачным сервисом Windows 365. Ожидается, что устройство выйдет в 2025 году и будет стоить 349 долларов.

Windows 365 Link будет работать как тонкий клиент, позволяя пользователям подключаться к облачной версии Windows 11. Устройство разработано как компактное и бесшумное решение, которое легко интегрируется с мониторами и периферийными устройствами.

Паван Давулури, руководитель направления Windows и Surface, подчеркнул, что основное внимание уделяется простоте доступа к облачному ПК, минимизируя шаги от настройки до входа в систему.

Устройство будет обеспечивать высокую безопасность, используя разработанные Microsoft технологии защиты. На нем не будут запускаться локальные приложения, кроме легковесной ОС Windows «NXT», которая обеспечивает быстрый доступ к облачным ресурсам. Link загружается за считанные секунды и поддерживает видеозвонки в Microsoft Teams и Webex.

С точки зрения подключения, устройство оснащено двумя портами USB-A 3.2, одним USB-C 3.2, портами DisplayPort, HDMI и Ethernet, а также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Легковесная ОС, управляющая Link, будет легко интегрироваться в Microsoft Intune, что упростит работу ИТ-администраторов. Дэвид Вестон, вице-президент по безопасности, отметил, что устройство будет представлять собой «сверхзащищенную версию Windows», исключая необходимость в поддержке Win32, что делает систему более безопасной.

Windows 365 Link может стать отличным решением для бизнеса, использующего Windows 365, особенно в «горячих» рабочих местах, где несколько пользователей могут подключаться к одному устройству.

Хотя HP, Dell и Lenovo предлагают аналогичные мини-ПК по похожей цене, Microsoft уверена, что их устройство будет более привлекательным благодаря сочетанию облачных возможностей и функций ИИ, что выделяет его на фоне конкурентов.

Устройство доступно для предварительного просмотра и будет продаваться в отдельных регионах с апреля 2025 года.