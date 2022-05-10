Компания Microsoft запретит использование Windows 11 без регистрации

Microsoft скоро будет от всех требовать учетную запись при установке Windows 11, сейчас ввести аккаунт нужно если ведется установка на компьютер Windows 11 Home-версии.

В будущем новые правила будут применяться и к Pro-версии Windows 11.

Такие решение могут не всем понравится, так как не все хотят заводить учетную запись в Microsoft, ведь многих устраивает локальная учетная запись в ОС.

Сейчас, если производится установка Windows 11 Home, то нужно чтобы компьютер был подключен к интернету с целью завести или ввести логин и пароль от учетной записи Microsoft.

Пока пользователи обходят все эти ограничения. К примеру, не подключают компьютер к сети во время установки, или удаляют учетную запись после запуска ОС в первый раз.