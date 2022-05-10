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Компания Microsoft запретит использование Windows 11 без регистрации

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Microsoft скоро будет от всех требовать учетную запись при установке Windows 11, сейчас ввести аккаунт нужно если ведется установка на компьютер Windows 11 Home-версии.

В будущем новые правила будут применяться и к Pro-версии Windows 11.

Такие решение могут не всем понравится, так как не все хотят заводить учетную запись в Microsoft, ведь многих устраивает локальная учетная запись в ОС.

Сейчас, если производится установка Windows 11 Home, то нужно чтобы компьютер был подключен к интернету с целью завести или ввести логин и пароль от учетной записи Microsoft.

Пока пользователи обходят все эти ограничения. К примеру, не подключают компьютер к сети во время установки, или удаляют учетную запись после запуска ОС в первый раз.

Microsoft
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