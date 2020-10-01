Microsoft представил недорогой ноутбук Surface Laptop Go

Новый Surface Laptop Go от Microsoft за 549 ​​долларов нацелен на конкуренцию с Chromebook.

Surface Laptop Go — доступный вариант более дорогого Surface Laptop. У него 12,4-дюймовый дисплей с соотношением сторон 3: 2 и разрешением 1536×1024. Дисплей тоже сенсорный. Surface Laptop Go оснащен процессором Intel Core i5-1035G1 10-го поколения с графикой Intel UHD. Он имеет 4 ГБ или 8 ГБ памяти LPDDR4X и 64 ГБ eMMC или 128/256 ГБ SSD.

Surface Laptop Go также включает веб-камеру 720p f2.0, два микрофона в дальней зоне и динамики с обработкой Dolby Audio. Вы также получаете 1x USB-C, 1x USB-A, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, разъем для наушников и порт Surface Connect.

В Surface Laptop Go используется алюминий для крышки и система композитной поликарбонатной смолы со стекловолокном и 30% переработанных материалов для основы. Он доступен в трех цветах: Ice Blue, Sandstone и Platinum.

Surface Laptop Go будет поставляться с Windows 10 Home в S-режиме. Его цена составляет 550 долларов за базовую модель с 4 ГБ памяти и 64 ГБ eMMC, 700 долларов за 8 ГБ памяти и 128 ГБ SSD и 900 долларов за 8 ГБ памяти и 256 ГБ SSD.

Новый Surface Pro X является обновлением прошлогодней модели и представляет собой планшет Windows на базе ARM. Он имеет 13-дюймовый сенсорный экран с соотношением сторон 3: 2 и разрешением 2880×1920 пикселей. Это упаковано в новый дизайн, который, по утверждению Microsoft, является самым тонким среди Surface Pro, но при этом сохраняет отличительную подставку.

Устройство оснащено двумя нестандартными наборами микросхем, Microsoft SQ 1 прошлого года и новым SQ 2 производства Qualcomm. Microsoft не предоставляет подробностей об этих чипсетах, но поскольку SQ 1 был основан на Snapdragon 8cx, вероятно, SQ 2 основан на Snapdragon 8cx Gen 2. Это дополнительно подтверждается в спецификациях графического процессора, где SQ 1 имеет Adreno 685. в то время как SQ 2 имеет Adreno 690, аналогичный 8cx и 8cx Gen 2 соответственно. Microsoft заявляет, что время автономной работы составляет 15 часов.

Surface Pro X предлагает на выбор 8 или 16 ГБ памяти LPDDR4x. Что касается хранилища, вы можете выбрать съемный твердотельный накопитель M.2 2230 емкостью 128, 256 или 512 ГБ. Однако драйвер не кажется заменяемым пользователем, поскольку Microsoft заявляет, что его может удалить только технический специалист Microsoft. Поскольку оборудование основано на ARM, устройство будет поставляться с Windows 10 Home на ARM.

Surface Pro X имеет 5-мегапиксельную переднюю камеру для видео 1080p, а также отдельную камеру для аутентификации по лицу Windows Hello. На задней панели находится 10-мегапиксельная камера для записи видео до 4K. Есть также двойные микрофоны дальнего поля и стереодинамики мощностью 2 Вт с Dolby Audio.

Surface Pro X имеет 2 порта USB-C, порт Surface Connect, гигабитный LTE с поддержкой nanoSIM и eSIM, A-GPS, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Surface Pro X совместим с прошлогодней клавиатурой Surface Pro X, которая теперь доступна в трех новых цветах: Platinum, Ice Blue и Poppy Red, но по-прежнему продается отдельно за 104 доллара. То же самое и с Surface Slim Pen, которое стоит 145 долларов дополнительно.

Surface Pro X будет доступен в шести конфигурациях, только две из которых используют новый Microsoft SQ 2. Это включает версию на 256 ГБ за 1500 долларов и версию на 512 ГБ за 1800 долларов. Оба имеют 16 ГБ памяти, Microsoft SQ 2 и доступны для предварительного заказа прямо сейчас в черном или платиновом цвете.