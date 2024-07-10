Microsoft повышает цены на подписку Xbox Game Pass и вводит новый тариф Game Pass Standard

Microsoft объявила о значительном повышении цен на игровую подписку Xbox Game Pass. С 10 июля новым игрокам придется заплатить больше за подписку, а с 12 сентября цены также вырастут для существующих подписчиков.

Стоимость тарифов увеличится в пределах от 2 до 15 долларов.

Существующие подписки, оформленные до повышения цен, будут сохраняться. Эти изменения затронут всех пользователей во всех странах. С 18 сентября 2024 года максимальный срок продления подписки Game Pass для консоли составит 13 месяцев.

Помимо роста цен на подписку, Microsoft представила еще и новый тариф под названием Game Pass Standard.

Он будет доступен в ближайшие месяцы, а для оформления попросят 14,99 долларов в месяц. Тариф Standard заменит существующую подписку Xbox Game Pass for Console.

Он предоставляет доступ к каталогу игр и возможность игры онлайн, но не включает облачный гейминг и доступ к новым играм в день их релиза.

Microsoft также опубликовала документ, в котором указаны новые цены подписок для всех поддерживаемых стран.