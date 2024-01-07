Microsoft попрощалась с WordPad в последней версии Windows 11 Insider Build

WordPad, уникальный текстовый редактор, который был частью Windows почти 30 лет, постепенно уходит в прошлое. Последняя версия Windows 11 Insider build (26020) больше не включает WordPad, и Microsoft планирует полностью удалить его из операционной системы в будущем обновлении.

В блоге Windows Insider также рассказали и о нескольких новых функциях в Windows 11 Insider build (26020). В частности сообщается о появлении улучшенных инструментов доступности голосового управления и возможности преобразования текста в речь.

Приложение People также будет удалено вместе с WordPad, а приложение Steps Recorder больше не будет получать обновлений. Microsoft предлагает ClipChamp в качестве потенциальной замены последнему.

Тем временем, в Notepad, самом надежном текстовом редакторе, продолжаются изменения. В этой версии добавлены некоторые улучшения, включая настройки специальных возможностей для голосового управления и возможность приостанавливать и возобновлять печать. Однако некоторым пользователям может показаться ненужной постоянная работа с Notepad.

Помимо этих немного грустных прощаний, в новой версии есть несколько других заметных изменений. Теперь вы увидите уведомление, когда ваш компьютер переходит в режим энергосбережения, и вы можете присвоить своим устройствам более понятные имена для облегчения обмена данными.